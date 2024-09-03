ВТБ: выдачи ипотеки в этом году могут превысить 5 трлн рублей

«На спрос в ипотеке „давят“ экстра-высокие ставки, сокращение господдержки и дополнительные меры регулятора по „охлаждению“ рынка. С одной стороны, доступность жилищного кредитования снизилась, с другой — покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей, переезде в другой город. Мы видим, что рынок поддержала „семейная“ ипотека, которая продолжит замещать действовавшие ранее госпрограммы, но в этом году ситуация довольно быстро меняется. Пока мы прогнозируем, что продажи этого года составят примерно 5,1 трлн рублей, но многое будет зависеть от спроса заемщиков осенью и зимой», — отметил Георгий Горшков.