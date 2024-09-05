С кофе и собакой: банки добавляют уюта офисной сети

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.