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С кофе и собакой: банки добавляют уюта офисной сети

С кофе и собакой: банки добавляют уюта офисной сети

5 сентября 2024, 15:31
Фото: 1MI
ВТБ планирует обновить три четверти своих отделений, сделав в них кофе-зоны и детские уголки. Кроме того, отделения можно будет посещать с домашними животными. Об этом в рамках Восточного экономического форума рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

В этом году банк за счет расширения сети увеличил доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса более чем на треть — на 35%. В небольших населенных пунктах отделения открываются в обновленном компактном формате — «легкие офисы».

«К концу 2026 года мы планируем значительно расширить число отделений, что позволит увеличить потенциальный охват банковскими услугами до 100 млн россиян и обновить три четверти отделений. Они станут еще более гостеприимными и уютными, в них появятся детские уголки, кулеры с водой и кофе-зоны, а также удобные диваны, где клиенты смогут отдохнуть. Офисы можно будет посещать и с домашними животными», — сказал Еременко.
Расширение сети также предполагает обслуживание клиентов в выходные дни, уточнил банкир. «Сегодня треть отделений уже работают по субботам», — добавил он.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

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