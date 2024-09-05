ВТБ не планирует сокращать присутствие Почта банка на территории «Почты России»

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
«Количество точек присутствия Почта Банка на территории „Почты России“ — это вопрос финансовой доступности услуг для клиентов, поэтому планов по сокращению точек присутствия на сегодняшний день нет. ВТБ в рамках своей новой розничной стратегии, наоборот, планирует наращивать свое присутствие в регионах», — сказал топ-менеджер.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ