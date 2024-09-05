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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

ВТБ не планирует сокращать присутствие Почта банка на территории «Почты России»

ВТБ не планирует сокращать присутствие Почта банка на территории «Почты России»

5 сентября 2024, 13:48
Фото: 1MI
Об этом заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил в интервью ТАСС на полях ВЭФ-2024.

«Количество точек присутствия Почта Банка на территории „Почты России“ — это вопрос финансовой доступности услуг для клиентов, поэтому планов по сокращению точек присутствия на сегодняшний день нет. ВТБ в рамках своей новой розничной стратегии, наоборот, планирует наращивать свое присутствие в регионах», — сказал топ-менеджер.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ

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