ВТБ: ставки по вкладам в среднем вырастут на 0,7-0,8 пп

Решение Центрального банка — сигнал финансовому рынку о том, что жесткий курс будет неизменным как минимум до конца года. На этом фоне ставки по депозитам продолжат расти. При этом в ноябре–декабре, когда банки традиционно усиливают конкуренцию за розничные пассивы, они могут снова скорректироваться и достигнуть пиковых в этом году значений.