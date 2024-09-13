ВТБ: ставки по вкладам в среднем вырастут на 0,7-0,8 пп

Posted 13 сентября, 12:45
Published 13 сентября, 12:45
Modified 13 сентября, 12:47
Updated 13 сентября, 12:47
Решение Центрального банка — сигнал финансовому рынку о том, что жесткий курс будет неизменным как минимум до конца года. На этом фоне ставки по депозитам продолжат расти. При этом в ноябре–декабре, когда банки традиционно усиливают конкуренцию за розничные пассивы, они могут снова скорректироваться и достигнуть пиковых в этом году значений.
С учетом сигналов ЦБ о сохранении высокой ключевой ставки долгое время банки продолжат смещать максимальную доходность с краткосрочных на среднесрочные продукты. Сегодня уже достаточно большая доля открываемых вкладов на рынке приходится на инструменты сроком от 6 месяцев до 1 года — около 65% (+24 п. п. с начала года). По нашей оценке, до конца года доля среднесрочных вкладов будет вытеснять долю «коротких» депозитов (от 3 до 6 месяцев).
Экстра-высокие ставки по депозитам, сохраняющиеся уже рекордные 9 месяцев, будут стимулировать дальнейший рост интереса россиян к накоплению средств. Прежде всего — в рублях. Это позволит показать рынку сбережений максимальный рост за всю истории России. Ранее мы ожидали, что к концу года рублевый портфель достигнет 51,9 трлн, во всех валютах — 55,8 трлн (+ 24% к 2023 г.). С учетом нового раунда повышения ключевой ставки, очевидно, что прирост рынка будет более значительным.
ВТБ заранее повысил доходность ставки по своим рублевым долгосрочным депозитам.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.