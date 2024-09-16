Число клиентов «Привилегии» ВТБ достигло 1 млн человек

«В сегменте „Привилегия“ мы выстраиваем работу, используя принципы private banking, ведь тренды развития обоих направлений схожиЗа восемь месяцев портфель вкладов привилегированных клиентов вырос на 26%, а накопительных счетов — на 75%. Основной рост инвестиционного портфеля, который в этом году также на подъеме, обеспечил портфель акций (+15% за год) и рублевых облигаций — рост на 14%. Наша задача — дать каждому клиенту лучший вариант для инвестиций», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.