ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в Крыму

Posted 16 сентября, 13:13
Published 16 сентября, 13:13
Modified 16 сентября, 13:15
Updated 16 сентября, 13:15
«ВТБ нацелен на активный рост клиентской базы среднего и малого бизнеса. Выездной сервис — важный фактор для привлечения клиентов, сегодня в этом канале предприниматели открывают в ВТБ каждый десятый расчетный счет. Мы начинаем работу с клиентами СМБ в крупнейших городах Крыма и планируем расширять для них географию выездного сервиса на полуострове. Кроме этого, они смогут обращаться по вопросам обслуживания в отделения сети РНКБ», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.
Ранее ВТБ сообщал о начале обслуживания клиентов в отделениях РНКБ в Крыму: до конца года в 132 офисах РНКБ станут доступны продукты и сервисы ВТБ, в том числе для клиентов среднего и малого бизнеса.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.