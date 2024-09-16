ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в Крыму

«ВТБ нацелен на активный рост клиентской базы среднего и малого бизнеса. Выездной сервис — важный фактор для привлечения клиентов, сегодня в этом канале предприниматели открывают в ВТБ каждый десятый расчетный счет. Мы начинаем работу с клиентами СМБ в крупнейших городах Крыма и планируем расширять для них географию выездного сервиса на полуострове. Кроме этого, они смогут обращаться по вопросам обслуживания в отделения сети РНКБ», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.