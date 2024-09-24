До 1 ноября отремонтируют тротуары на Буденновском в Ростове

Posted 24 сентября, 15:32
Published 24 сентября, 15:32
Modified 24 сентября, 15:34
Updated 24 сентября, 15:34
Запланирован ремонт плиточного покрытия участка тротуара по пр. Буденновскому в районе домов № 21-23Б, 34-36, № 49-51, 52 на площади 2510 кв. м., в том числе на остановочных площадках по данным адресам.
Подрядные организации уже приступили к работам: на тротуарной части будет заменено плиточное покрытие, с размещением тактильной плитки для инвалидов по зрению на посадочных площадках общественного транспорта и установлены водоотводные лотки.
Ранее сообщалось, что администрация Ростова планирует отремонтировать более 100 квартир соцжилья до конца 2024 года.