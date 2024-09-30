Банк ВТБ в Ростове-на-Дону организует Форум для бизнеса, работающего с самозанятыми

Posted 30 сентября, 14:54
Published 30 сентября, 14:54
Modified 30 сентября, 14:56
Updated 30 сентября, 14:56
На Форуме будут организованы рабочие дискуссии, где эксперты ответят на вопросы предпринимателей и поделятся опытом успешной интеграции банковского инструмента в бизнес-процессы.
Хедлайнером станет Артём Балтаджиев, маркетолог смыслов и наставник, основатель школы управленческих кадров МВА «Система», управляющий партнер ГК «МАЙ», автор книг «Хоровод обманщиков» и «Выводы». Он проведет для гостей стратегическую сессию «Путь бренда как путь героя».
«Расчеты с самозанятыми — крайне важный и перспективный инструмент в реалиях рынка, который пока слабо освещен и вызывает вопросы у предпринимателей», — отметил управляющий Банка ВТБ в Ростовской области-вице-президент Юрий Авдеев.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]