ВТБ спрогнозировал кешбэк россиян в 2024 году

Банки предлагают кешбэк не только рублями, но и различными бонусами. Однако, согласно статистике ВТБ, 68% пользователей предпочитают кешбэк именно рублями, даже если он будет меньше, чем бонусами. Именно поэтому с мая 2024 года ВТБ перешел на выплату кешбэка рублями по дебетовой и кредитной картам — теперь клиенты с картами стандартного пакета услуг получают в 2 раза больше кешбэка в рублях, чем раньше при выплате бонусами.