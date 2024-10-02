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Posted 2 октября, 14:54

Published 2 октября, 14:54

Modified 2 октября, 15:33

Updated 2 октября, 15:33

ВТБ спрогнозировал кешбэк россиян в 2024 году

ВТБ спрогнозировал кешбэк россиян в 2024 году

2 октября 2024, 14:54
Фото: 1MI
В 2024 году россияне, которые пользуются банковскими программами лояльности, могут получить более 420 млрд рублей, сообщили в ВТБ.

В 2023 году только от 4 крупнейших банков клиенты получили около 200 млрд рублей. В этом году сумма, которую выплатят все банки по программам лояльности, может вырасти более чем в 2 раза.

Банки предлагают кешбэк не только рублями, но и различными бонусами. Однако, согласно статистике ВТБ, 68% пользователей предпочитают кешбэк именно рублями, даже если он будет меньше, чем бонусами. Именно поэтому с мая 2024 года ВТБ перешел на выплату кешбэка рублями по дебетовой и кредитной картам — теперь клиенты с картами стандартного пакета услуг получают в 2 раза больше кешбэка в рублях, чем раньше при выплате бонусами.

«Сейчас самые востребованные категории для начисления кешбэка у клиентов ВТБ — супермаркеты (59%), ЖКХ (53%), аптеки (48%), покупки на маркетплейсах (35%), покупка одежды, обуви и аксессуаров (32%), АЗС и покупка автотоваров (28%)», — отметил начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

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