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Posted 15 октября, 08:28

Published 15 октября, 08:28

Modified 15 октября, 08:30

Updated 15 октября, 08:30

Российский банк начал применять NFC для защиты средств клиентов

Российский банк начал применять NFC для защиты средств клиентов

15 октября 2024, 08:28
Фото: 1MI
ВТБ первым из российских банков запускает технологию самостоятельной разблокировки мобильного приложения с помощью смартфона и банковской карты с NFC-модулем. Это позволит за несколько кликов восстановить доступ в личный кабинет, если он был ограничен из-за подозрений на мошенничество.

Об этом в преддверии FINOPOLIS 2024 рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Раньше разблокировать личный кабинет можно было в отделении банка (этот способ выбирали около 80% клиентов), в банкомате (около 16%) или после звонка в контакт-центр (около 4%).

По прогнозам ВТБ, теперь до половины клиентов предпочтут самостоятельную разблокировку с помощью технологии NFC. Для всех остальных по-прежнему будут работать другие способы восстановления доступа к личному кабинету. Пока опция доступна для тех, кто сам заблокировал свой профиль. Вскоре она будет открыта и для тех, чей профиль заблокировал банк в связи с подозрением на взлом личного кабинета.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

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