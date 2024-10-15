Российский банк начал применять NFC для защиты средств клиентов

По прогнозам ВТБ, теперь до половины клиентов предпочтут самостоятельную разблокировку с помощью технологии NFC. Для всех остальных по-прежнему будут работать другие способы восстановления доступа к личному кабинету. Пока опция доступна для тех, кто сам заблокировал свой профиль. Вскоре она будет открыта и для тех, чей профиль заблокировал банк в связи с подозрением на взлом личного кабинета.