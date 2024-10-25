«Арт-фронт» Максима Ильинова: как творчество и вера в Бога вдохновляют на победу

— Во времена СССР мы все жили примерно в равных социальных условиях: каждый человек одинаково голодал, переживал неудачи и радовался прибавлению или успехам. И эта общность, та самая соборность крайне важна. А в 1990-е мы в какой-то мере растеряли первичную мирскую соборность, и в этом я вижу трагедию, — рассуждает Максим. — Люди стали видеть в других не брата, не помощника, не соучастника, не друга, а искать свою выгоду, задумываться: что мне за это будет, что он может мне дать, зачем тратить на него свое время. Однако без братского плеча, без улыбки, без поддержки друг друга нам физически капут, и я счастлив, что многие это понимают. Особенно ярко это проявляется в последнее время, когда всем нам пришлось сплотиться.