Аналитика: с начала года рынок рублевых пассивов вырос почти на 20%

«Ставки по рублевым вкладам в России уверенно превысили уровень в 20% годовых, а по комбо-продуктам, например, с ПДС, доходят и до 28%. Снижения спроса на них мы точно не ожидаем: клиенты перекладывают свои депозиты снова и снова под более высокий процент. Такая финансовая стратегия в условиях нынешней ключевой ставки — максимально верная. До конца этого года рублевый портфель на рынке, по нашим ожиданиям, вырастет на 29%, что станет новым рекордом для России», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.