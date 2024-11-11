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Posted 11 ноября, 13:02

Published 11 ноября, 13:02

Modified 11 ноября, 13:02

Updated 11 ноября, 13:02

Более 1,5 млн человек стали пользователями «Семейного банка» ВТБ

Более 1,5 млн человек стали пользователями «Семейного банка» ВТБ

11 ноября 2024, 13:02
Фото: 1MI.
ВТБ объявил о запуске групп в своем «Семейном банке» в начале октября — всего за несколько недель пользователями сервиса стали более 1,5 млн человек. Ежедневно участниками таких групп становятся более 40 тыс. человек.

В «Семейном банке» уже создано более 900 тыс. семейных связей. Чаще всего создают группы с друзьями или другими близкими (47% от всех связок), с супругами (27%). Также популярны группы с родителями или ребенком (20%), с братьями или сестрами (6%).

«Семейный банкинг в России — это новая, но стремительно развивающаяся концепция. Мы наблюдаем заметный рост интереса к продуктам, ориентированным на каждого члена семьи. Это совместные счета, детские карты и платежные стикеры, а также семейные страховые программы. В ВТБ выдача детских карт увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом, а объем всех карт, выданных в рамках „Семейного банка“, вырос на 80%. Мы понимаем, что за семейным банкингом — огромный потенциал всей индустрии, ведь он помогает миллионам россиян планировать совместные финансовые цели „вдолгую, — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

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