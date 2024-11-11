Более 1,5 млн человек стали пользователями «Семейного банка» ВТБ

«Семейный банкинг в России — это новая, но стремительно развивающаяся концепция. Мы наблюдаем заметный рост интереса к продуктам, ориентированным на каждого члена семьи. Это совместные счета, детские карты и платежные стикеры, а также семейные страховые программы. В ВТБ выдача детских карт увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом, а объем всех карт, выданных в рамках „Семейного банка“, вырос на 80%. Мы понимаем, что за семейным банкингом — огромный потенциал всей индустрии, ведь он помогает миллионам россиян планировать совместные финансовые цели „вдолгую, — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.