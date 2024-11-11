Более 1,5 млн человек стали пользователями «Семейного банка» ВТБ

Posted 11 ноября, 13:02
Published 11 ноября, 13:02
Modified 11 ноября, 13:02
Updated 11 ноября, 13:02
В «Семейном банке» уже создано более 900 тыс. семейных связей. Чаще всего создают группы с друзьями или другими близкими (47% от всех связок), с супругами (27%). Также популярны группы с родителями или ребенком (20%), с братьями или сестрами (6%).
«Семейный банкинг в России — это новая, но стремительно развивающаяся концепция. Мы наблюдаем заметный рост интереса к продуктам, ориентированным на каждого члена семьи. Это совместные счета, детские карты и платежные стикеры, а также семейные страховые программы. В ВТБ выдача детских карт увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом, а объем всех карт, выданных в рамках „Семейного банка“, вырос на 80%. Мы понимаем, что за семейным банкингом — огромный потенциал всей индустрии, ведь он помогает миллионам россиян планировать совместные финансовые цели „вдолгую, — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.