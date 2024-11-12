ВТБ провел в Ростове форум по работе бизнеса с самозанятыми

В России активно растет число компаний и предпринимателей, работающих с самозанятыми. Если в январе 2023 года было зарегистрировано 6,7 млн плательщиков налога на профессиональный доход, то к октябрю 2024 года их число выросло в полтора раза — до 11,1 млн. В Ростовской области насчитывается 327 тыс. самозанятых — это 8% от всего населения региона.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.