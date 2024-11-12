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Posted 12 ноября, 11:03

Published 12 ноября, 11:03

Modified 12 ноября, 11:05

Updated 12 ноября, 11:05

ВТБ провел в Ростове форум по работе бизнеса с самозанятыми

ВТБ провел в Ростове форум по работе бизнеса с самозанятыми

12 ноября 2024, 11:03
Фото: ВТБ.
Вопросы работы с самозанятыми обсудили в Ростове на тематическом форуме, организатором которого выступил ВТБ. Мероприятие прошло на площадке «Центра истинных ценностей».

Как отметил управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев, сейчас механизм взаимодействия бизнеса и самозанятых еще отрабатывается, и банк стремится поддержать предпринимателей.

«Расчеты с самозанятыми — важный инструмент в реалиях рынка, и пока он вызывает много вопросов. Мы проводим информационную работу, объясняем все нюансы взаимодействия с контрагентами, чтобы этот процесс стал проще и приносил максимум выгоды», — сказал управляющий.

Фото: ВТБ

Эксперты банка ответили на вопросы предпринимателей и представили гостям форума сервис ВТБ «Расчеты с самозанятыми».

По данным банка, объемы переводов через сервис ежемесячно растут на 15%, а их количество — на 10%.

В России активно растет число компаний и предпринимателей, работающих с самозанятыми. Если в январе 2023 года было зарегистрировано 6,7 млн плательщиков налога на профессиональный доход, то к октябрю 2024 года их число выросло в полтора раза — до 11,1 млн. В Ростовской области насчитывается 327 тыс. самозанятых — это 8% от всего населения региона.

В России активно растет число компаний и предпринимателей, работающих с самозанятыми. Если в январе 2023 года было зарегистрировано 6,7 млн плательщиков налога на профессиональный доход, то к октябрю 2024 года их число выросло в полтора раза — до 11,1 млн. В Ростовской области насчитывается 327 тыс. самозанятых — это 8% от всего населения региона.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

#Ростов-на-Дону
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