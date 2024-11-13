Рекордное число клиентов перешли в ВТБ в этом году

Posted 13 ноября, 08:12
Published 13 ноября, 08:12
Modified 13 ноября, 08:12
Updated 13 ноября, 08:12
«В этом году конкуренция на розничном рынке обострилась после снятия всех барьеров для свободного перевода средств. Клиенты выбирают банки с высокими ставками по депозитам, удобными онлайн-сервисами, доступной сетью и выгодными партнерскими предложениями. В среднем в кармане у одного россиянина сегодня 2-3 карты разных банков, и наша задача — быть самым востребованным из них. В этом году мы покажем рекордный прирост по числу новых клиентов, чтобы по итогам 2026 года достичь нашей стратегической цели и стать ежедневным банком для 35 млн россиян», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
По его словам, рост активных розничных клиентов обусловлен несколькими факторами:
∙ Более 7 млн клиентов ВТБ разместили свои средства на депозиты или накопительные счета, каждый третий клиент ВТБ сегодня — вкладчик.
∙ Более 20 млн человек пользуются ВТБ Онлайн, ежемесячная аудитория цифровых сервисов выросла на треть за год.
∙ Ежемесячный объем входящих Me2Me-переводов в ВТБ по СБП превышает 500 млрд рублей.
∙ Более 2 млн клиентов «Открытия» в 2023–2024 гг. перешли на обслуживание в ВТБ.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.