Рекордное число клиентов перешли в ВТБ в этом году

«В этом году конкуренция на розничном рынке обострилась после снятия всех барьеров для свободного перевода средств. Клиенты выбирают банки с высокими ставками по депозитам, удобными онлайн-сервисами, доступной сетью и выгодными партнерскими предложениями. В среднем в кармане у одного россиянина сегодня 2-3 карты разных банков, и наша задача — быть самым востребованным из них. В этом году мы покажем рекордный прирост по числу новых клиентов, чтобы по итогам 2026 года достичь нашей стратегической цели и стать ежедневным банком для 35 млн россиян», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.