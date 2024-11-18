Более 500 тысяч человек подключились к ПДС в ВТБ Пенсионный фонд

По итогам 9 месяцев количество клиентов НПФ ВТБ достигло 10,7 млн человек. Совокупные активы фонда составляют 1,049 трлн рублей, объем пенсионных накоплений превышает 908 млрд рублей, а объем пенсионных резервов — 124 млрд рублей. С начала года эти показатели увеличились почти в 3 раза в результате интеграции с НПФ «Открытие», которую НПФ ВТБ завершил в начале мая текущего года и стал крупнейшим фондом на рынке.