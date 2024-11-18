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Posted 18 ноября, 08:50

Published 18 ноября, 08:50

Modified 18 ноября, 08:53

Updated 18 ноября, 08:53

Более 500 тысяч человек подключились к ПДС в ВТБ Пенсионный фонд

Более 500 тысяч человек подключились к ПДС в ВТБ Пенсионный фонд

18 ноября 2024, 08:50
Фото: 1MI.
Участники программы направили на свои счета 20 млрд рублей взносов без учета средств по накопительной пенсии. Всего на начало ноября к ПДС подключились 1,75 млн россиян. Каждый третий из них заключил договор с НПФ ВТБ.

По итогам 9 месяцев количество клиентов НПФ ВТБ достигло 10,7 млн человек. Совокупные активы фонда составляют 1,049 трлн рублей, объем пенсионных накоплений превышает 908 млрд рублей, а объем пенсионных резервов — 124 млрд рублей. С начала года эти показатели увеличились почти в 3 раза в результате интеграции с НПФ «Открытие», которую НПФ ВТБ завершил в начале мая текущего года и стал крупнейшим фондом на рынке.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

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