Более 500 тысяч человек подключились к ПДС в ВТБ Пенсионный фонд

Posted 18 ноября, 08:50
Published 18 ноября, 08:50
Modified 18 ноября, 08:53
Updated 18 ноября, 08:53
По итогам 9 месяцев количество клиентов НПФ ВТБ достигло 10,7 млн человек. Совокупные активы фонда составляют 1,049 трлн рублей, объем пенсионных накоплений превышает 908 млрд рублей, а объем пенсионных резервов — 124 млрд рублей. С начала года эти показатели увеличились почти в 3 раза в результате интеграции с НПФ «Открытие», которую НПФ ВТБ завершил в начале мая текущего года и стал крупнейшим фондом на рынке.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.