ВТБ раскрыл топ-3 мошеннические схемы на «черную пятницу»

«Миллионы покупателей ищут выгодные предложения в период крупных распродаж, и мошенники опять „тут как тут“. Последние несколько лет все больше россиян делают выбор в пользу онлайн-покупок, что упрощает задачу хакеров. Но самое надежное — самим оценивать адекватность предложений и включать при их просмотре „холодную голову“. Если вас что-то смущает, лучше потратить лишние пару минут своего времени, но зато сохранить средства на своих счетах и свои нервы», — комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.