Более 300 тысяч оплат в месяц проходят через ВТБ Pay на Госуслугах

С момента запуска сервиса количество госплатежей через ВТБ Pay выросло более чем в 14 раз, а объемы — в 16. В среднем с его помощью, клиенты ежемесячно совершают более 300 тысяч транзакций. Наиболее востребованным сегментом оплат с помощью сервиса стали штрафы, по которым было проведено свыше 320 тысяч операций. На втором месте — госплатежи, включая оплату бюджетных школ и детских садов — порядка 140 тысяч транзакций. На третьем месте налоги, по которым было совершено более 67 тысяч операций. Аналитики ВТБ прогнозируют, что в декабре, в период оплаты налогов, эта услуга займет лидирующие позиции.