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Posted 27 ноября, 10:26

Published 27 ноября, 10:26

Modified 27 ноября, 10:26

Updated 27 ноября, 10:26

Более 300 тысяч оплат в месяц проходят через ВТБ Pay на Госуслугах

Более 300 тысяч оплат в месяц проходят через ВТБ Pay на Госуслугах

27 ноября 2024, 10:26
Фото: пресс-служба ВТБ.
С июня 2024 года пользователи ВТБ Онлайн с помощью сервиса ВТБ Pay могут оплатить счета на Госуслугах: налоговые задолженности, госпошлины, судебные задолженности и пр. С его помощью клиенты совершили 653 тысячи операций объемом более 1 млрд рублей.

С июня В топ-3 операций входят оплата штрафов, школ и детских садов, а также налогов.

С момента запуска сервиса количество госплатежей через ВТБ Pay выросло более чем в 14 раз, а объемы — в 16. В среднем с его помощью, клиенты ежемесячно совершают более 300 тысяч транзакций. Наиболее востребованным сегментом оплат с помощью сервиса стали штрафы, по которым было проведено свыше 320 тысяч операций. На втором месте — госплатежи, включая оплату бюджетных школ и детских садов — порядка 140 тысяч транзакций. На третьем месте налоги, по которым было совершено более 67 тысяч операций. Аналитики ВТБ прогнозируют, что в декабре, в период оплаты налогов, эта услуга займет лидирующие позиции.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

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