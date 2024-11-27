ВТБ узнал, какие категории кешбэка чаще всего выбирают россияне

Posted 27 ноября, 09:39
Published 27 ноября, 09:39
Modified 27 ноября, 09:43
Updated 27 ноября, 09:43
Наибольший объем кешбэка ВТБ в этом году выплатил «За все покупки» — 28%. На втором месте — кешбэк за покупки в супермаркетах (20%), на третьем — кафе и рестораны (14%). Замыкают топ-5 вознаграждения за транзакции в аптеках (8%) и магазинах одежды и обуви (5%). Эти же категории клиенты выбирают для получения кешбэка чаще всего.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.