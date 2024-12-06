Помощь людям как образ жизни: ростовский волонтер рассказал о своем призвании

Posted 6 декабря, 06:00
Published 6 декабря, 06:00
Modified 6 декабря, 06:00
Updated 6 декабря, 06:00
Сегодня, как и 10 лет назад, он продолжает деятельность волонтера и помогает сотням пострадавших строить новую жизнь.
Первый опыт оперативной организации помощи пострадавшим Сергей Логвин получил в 2013 году. Когда Ростов-на-Дону неожиданно накрыл аномальный снегопад и тысячи людей оказались заблокированными в машинах на трассе и замерзали, Сергей с товарищами развернул мобильные пункты обогрева, где желающие могли выпить горячий чай, поесть, зарядить телефоны.
— Поэтому в ситуации с Донбассом мы уже знали, как действовать. Собрать команду удалось буквально за пару дней, и мы сразу рванули на границу оказывать первую помощь, — вспоминает Сергей.
Ребята смогли разработать четкую систему взаимодействия, каждый отвечал за свое направление. Один из волонтеров ездил в пункты временного размещения людей на границе, опрашивал пострадавших и составлял списки необходимого, другие собирали и привозили грузы, состоявшие из медикаментов первой необходимости, средств гигиены, одежды и питания, оформляли документы и пособия, помогали с трудоустройством. В то же время товарищи Сергея создали сайт и группы в социальных сетях «Помощь людям Донбасса» с оповещениями о гуманитарных сборах. Это здорово помогало в работе, ведь многие люди хотели помочь, но не знали, что конкретно требуется и как передать, а тут публиковалась самая актуальная информация.
— Мы занимались этим фактически каждый день в течение нескольких месяцев, иногда в ущерб основной работе, семье. Но ни разу не пожалели об этом, людям Донбасса тогда было намного тяжелее, — вспоминает волонтер.
Проект «Долг по доброй воле» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив .
Иногда со сбором возникали сложности: некоторые люди стеснялись своих потребностей, не хотели быть обузой. Женщины порой стыдились попросить средства гигиены или игрушку детям.
— Список необходимого на неделю у таких людей был скромным, из разряда «курица, картофель, творог, пачка чая». Мысленно примерял его на себя и своего ребенка и просто шел докупать еще — какие-то небольшие сладости, раскраски, чтобы хоть немного развеселить этих несчастных детей, — рассказывает Сергей.
Но были и те, кто, не стесняясь, обвинял россиян во всех грехах и требовал обеспечить им жизнь не хуже той, что осталась в прошлом. В списках продуктов указывали по несколько сортов сыра, колбасы и вина.
— Приходилось мягко ограничивать и объяснять, что мы делаем все, что возможно. Никого не осуждаю, ведь я не прошел через все, что эти люди, и не потерял все, что у меня было, — рассуждает доброволец. — Волонтерство — это не только трогательные истории, но и в какой-то степени преодоление.
Однако материальное — это далеко не все. Многие жители Донбасса, особенно получившие ранения и потерявшие родных, страдали посттравматическим стрессовым расстройством. Поэтому помимо физической и финансовой помощи команда Сергея Логвина организовала работу группы психологов, которые ездили в ДНР на вахту проводить бесплатные консультации для всех, кому они были необходимы.
— Помню, как первое время дети, вывезенные из-под бомбежек, пугались и плакали, когда видели самолет или вертолет. Я чуть не плакал вместе с ними, представляя на их месте своего пятилетнего сына, — делится ростовчанин. — А однажды зимней ночью мы ехали с медикаментами через границу, и вдруг свет фар выхватил из темноты идущую вдоль дороги женщину с грудным ребенком! Та испугалась и побежала в рощу, решив, что это враги. Мы догнали ее, согрели, объяснили, что она в безопасности, отвезли во временное убежище в Ростове. Вспоминаю подобные моменты и понимаю: все было не зря.
Когда в 2017 году в центре Ростова начался сильный пожар, в котором сгорели дотла более 120 домов, Сергей примчался на место бедствия одним из первых, бросив работу: как был, в белой рубашке и костюме, он бросился в самое пекло. Еще до приезда спасателей волонтер координировал жителей, борющихся с пламенем. После — вместе со своим товарищем, добровольцем Сергеем Жученко, он оказывал помощь потерявшим при пожаре имущество и жилье: организовал гуманитарный сбор продуктов, одежды, домашних товаров, лекарств.
Позже они обратились в благотворительный фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» (Елизаветы Глинка) с просьбой помочь детям погорельцев. В результате совместно с министерством образования и фондом удалось организовать поездку в детский оздоровительный лагерь «Орленок» для 19 детей от 7 до 12 лет, где ребята смогли провести каникулы, пока родители занимались материальными вопросами.
— Когда спрашивают, есть ли у меня кумиры, вдохновляющие на добровольческую деятельность, я неизменно вспоминаю доктора Лизу, которая посвятила жизнь помощи неизлечимо больным людям, помогала малоимущим и бездомным, — говорит Сергей. — Когда она погибла, я дал себе слово, что до конца буду выполнять свой долг по доброй воле.
За выдающиеся заслуги перед обществом и государством, а именно за помощь и неравнодушие, оказанные вынужденным переселенцам с юго-востока Украины, губернатор Ростовской области Василий Голубев наградил Сергея Логвина знаком «За милосердие и благотворительность». Также волонтер удостоен знака отличия
«За заслуги перед г. Ростовом-на-Дону» и государственной награды «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.
Однако Сергей уверяет, что к почестям равнодушен. Высшая награда, как признался Логвин, — это слова благодарности от тех, кому он в разное время оказывал помощь. Даже спустя годы некоторые из них звонят и пишут волонтеру, делятся успехами на новом жизненном этапе, присылают фотографии. Для ростовчанина это особенно ценно.
Сегодня волонтер, как и десять лет назад, продолжает свою гуманитарную миссию уже в рамках СВО, помогая жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области.