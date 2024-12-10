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Posted 10 декабря, 15:17

Published 10 декабря, 15:17

Modified 10 декабря, 15:19

Updated 10 декабря, 15:19

«Золотое Яблоко» запустило интернет-магазин для покупателей из Дубая

«Золотое Яблоко» запустило интернет-магазин для покупателей из Дубая

10 декабря 2024, 15:17
Компания собирается открыть офлайн-магазин в ОАЭ.

Как выяснила rostovgazeta.ru, парфюмерно-косметический ретейлер «Золотое Яблоко» вышел на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Компания в тестовом режиме запустила интернет-магазин, а в 2025 году в Дубае появится офлайн-супермаркет. В «Золотом Яблоке» эту информацию подтвердили.

Уточняется, что на начальном этапе ассортимент арабского магазина составит порядка 8 тысяч позиций, но будет пополняться. До конца 2024 года в магазине будут доступны подарочные карты. Доставка заказов сейчас осуществляется в Дубай (в том числе экспресс-доставка), Абу-Даби, Шарджу и Аджман, в течение месяца в компании планируют расширить географию доставки.

Ранее «Золотое Яблоко» открыло офлайн-магазин в столице катара — городе Доха, а доставка покрывает всю территорию страны. Также компания представлена в Беларуси и Казахстане, в России магазины «Золотого Яблока» работают в 20 городах, интернет-магазины работают практически по всей территории этих стран.

По заявлениям Euromonitor International, оборот рынка «красота и здоровье» в восточном регионе MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки) к концу 2025 года вырастет на 30% по сравнению в 2024 годом и составит 60 млрд долларов. Для сравнения, в России, по данным NielsenIQ, рынок косметики и товаров для ухода за собой растет неравномерно — в зависимости от подкатегории рост варьируется и не превышает 22,5%.

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