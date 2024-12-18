Сбер выпустил подкаст для студентов Юга о карьере и трудоустройстве

Posted 18 декабря, 13:55
Published 18 декабря, 13:55
Modified 18 декабря, 13:57
Updated 18 декабря, 13:57
Эксперт рассказала, как вести себя во время первого собеседования, стоит ли откликаться на вакансии крупных компаний человеку без опыта, какие плюсы есть у работы в офисе и чем практика отличается от стажировки. Прослушать подкаст можно бесплатно и в любое удобное время.
Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка:
«Многие начинают свой профессиональный путь в студенчестве. В этот момент у человека возникают самые разные вопросы, от „как мне совмещать работу и учёбу“ до „что нужно сделать, чтобы меня заметили“. Мы рады поделиться своим опытом и дать несколько советов от крупнейшего работодателя страны. Надеемся, наш подкаст поможет ребятам преодолеть внутренние барьеры и начать уверенно строить свою карьеру».