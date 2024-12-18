Сбер выпустил подкаст для студентов Юга о карьере и трудоустройстве

Эксперт рассказала, как вести себя во время первого собеседования, стоит ли откликаться на вакансии крупных компаний человеку без опыта, какие плюсы есть у работы в офисе и чем практика отличается от стажировки. Прослушать подкаст можно бесплатно и в любое удобное время.