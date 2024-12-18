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Posted 18 декабря, 13:55

Published 18 декабря, 13:55

Modified 18 декабря, 13:57

Updated 18 декабря, 13:57

Сбер выпустил подкаст для студентов Юга о карьере и трудоустройстве

Сбер выпустил подкаст для студентов Юга о карьере и трудоустройстве

18 декабря 2024, 13:55
Фото: Сбер.
Сбер запустил подкаст «Вы нам подходите». В первом выпуске HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова обсудила со студенткой Анной Шиловой вопросы молодых специалистов о том, как найти себя в мире профессий.

Эксперт рассказала, как вести себя во время первого собеседования, стоит ли откликаться на вакансии крупных компаний человеку без опыта, какие плюсы есть у работы в офисе и чем практика отличается от стажировки. Прослушать подкаст можно бесплатно и в любое удобное время.

Видео: Сбер.

Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка:

«Многие начинают свой профессиональный путь в студенчестве. В этот момент у человека возникают самые разные вопросы, от „как мне совмещать работу и учёбу“ до „что нужно сделать, чтобы меня заметили“. Мы рады поделиться своим опытом и дать несколько советов от крупнейшего работодателя страны. Надеемся, наш подкаст поможет ребятам преодолеть внутренние барьеры и начать уверенно строить свою карьеру».
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