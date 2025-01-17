Блогер Гаспар Авакян рассказал, как в Ростове работают незаконные игорные клубы

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Блогер Гаспар Авакян давно следит за проблемой незаконных игорных клубов работают в Ростове. Как работают эти клубы, что там происходит, и почему фотография блогера висит в каждом из них, собеседник сообщил RostovGazeta.