Блогер Гаспар Авакян рассказал, как в Ростове работают незаконные игорные клубы

Posted 17 января, 14:29
Published 17 января, 14:29
Modified 17 января, 14:31
Updated 17 января, 14:31
По информации в СМИ, в Ростове правоохранители накрыли подпольный игорный клуб. Известно, что располагался он рядом с жилым многоэтажным домом.
Уточняется, что в клубе нашли более двух десятков игровых панелей, 15 мониторов и журнал с информацией о полученных деньгах. В отношении 43-летнего владельца бизнеса возбудили дело по признакам незаконной организации азартных игр.
Напомним, что ведение игорного бизнеса в России запретили еще в 2009 году. Исключением стали четыре специально организованные зоны. Но Ростовская область туда не вошла.
«Ситуация в Ростове такова. Здесь действуют игорные заведения такие, как центры розыгрышей купонов. Они ссылаются на постановление и решение Верховного суда о том, что выиграли дело и им можно заниматься этой деятельностью», — отмечает ростовский блогер Гаспар Авакян.
Спикер напоминает, как разоблачал деятельность таких центров. Например, в 2018 году в Аксае. Или на Северном в Ростове.
«У них действительно была документация. Но вопрос в другом. В каждом системном блоке стояла флеш-карта с загруженным программным обеспечением, которое выгодно организаторам этой незаконной деятельности», — уточняет собеседник.
На такую флеш-карту, по словам блогера, загружается программное обеспечение. Но не то, лицензионное, которое разрешил Верховный суд. А настроенное определенным образом — на проигрыш.
«К примеру, заходит обычный человек поиграть. Ему дается шанс, условно говоря, с 500 рублей выиграть пять тысяч. Человек думает: „Круто!“, и решает играть дальше. Его затягивает. И вместо того, чтобы забрать эти пять тысяч, он проигрывает 200 тысяч рублей, — объясняет Гаспар. — Много раз я писал обращения. Много раз проводились проверки. Но они ссылаются на то, что все-таки их нельзя привлечь потому, что Верховный суд разрешил. В каждом таком игорном заведении висит моя фотография, как нежелательного гостя. И меня запрещено туда пускать».
Блогер добавляет, что в каждом таком заведении действует охранник с металлоискателем, которым обыскивают посетителей. При этом, как уточняет очевидец, охранники не лицензированные. Это значит, что досмотр посетителей осуществляет обычный молодой человек.
«По таким поводам людям всегда нужно обращаться в структуры МВД для тщательной проверки таких заведений», — рекомендует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, кто сколотил состояние в азартном бизнесе Ростова.