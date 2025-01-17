rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 14:29

Published 17 января, 14:29

Modified 17 января, 14:31

Updated 17 января, 14:31

Как в Ростове работают незаконные игорные клубы

Блогер Гаспар Авакян рассказал, как в Ростове работают незаконные игорные клубы

17 января 2025, 14:29
Фото: rostovgazeta.ru. Как в Ростове работают незаконные игорные клубы
Сюжет
Эксклюзив
Блогер Гаспар Авакян давно следит за проблемой незаконных игорных клубов работают в Ростове. Как работают эти клубы, что там происходит, и почему фотография блогера висит в каждом из них, собеседник сообщил RostovGazeta.

По информации в СМИ, в Ростове правоохранители накрыли подпольный игорный клуб. Известно, что располагался он рядом с жилым многоэтажным домом.

Уточняется, что в клубе нашли более двух десятков игровых панелей, 15 мониторов и журнал с информацией о полученных деньгах. В отношении 43-летнего владельца бизнеса возбудили дело по признакам незаконной организации азартных игр.

Напомним, что ведение игорного бизнеса в России запретили еще в 2009 году. Исключением стали четыре специально организованные зоны. Но Ростовская область туда не вошла.

«Ситуация в Ростове такова. Здесь действуют игорные заведения такие, как центры розыгрышей купонов. Они ссылаются на постановление и решение Верховного суда о том, что выиграли дело и им можно заниматься этой деятельностью», — отмечает ростовский блогер Гаспар Авакян.
В Ростове накрыли подпольный игорный клуб
Узнать подробнее

Спикер напоминает, как разоблачал деятельность таких центров. Например, в 2018 году в Аксае. Или на Северном в Ростове.

«У них действительно была документация. Но вопрос в другом. В каждом системном блоке стояла флеш-карта с загруженным программным обеспечением, которое выгодно организаторам этой незаконной деятельности», — уточняет собеседник.

На такую флеш-карту, по словам блогера, загружается программное обеспечение. Но не то, лицензионное, которое разрешил Верховный суд. А настроенное определенным образом — на проигрыш.

«К примеру, заходит обычный человек поиграть. Ему дается шанс, условно говоря, с 500 рублей выиграть пять тысяч. Человек думает: „Круто!“, и решает играть дальше. Его затягивает. И вместо того, чтобы забрать эти пять тысяч, он проигрывает 200 тысяч рублей, — объясняет Гаспар. — Много раз я писал обращения. Много раз проводились проверки. Но они ссылаются на то, что все-таки их нельзя привлечь потому, что Верховный суд разрешил. В каждом таком игорном заведении висит моя фотография, как нежелательного гостя. И меня запрещено туда пускать».

Блогер добавляет, что в каждом таком заведении действует охранник с металлоискателем, которым обыскивают посетителей. При этом, как уточняет очевидец, охранники не лицензированные. Это значит, что досмотр посетителей осуществляет обычный молодой человек.

«По таким поводам людям всегда нужно обращаться в структуры МВД для тщательной проверки таких заведений», — рекомендует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, кто сколотил состояние в азартном бизнесе Ростова.

Короли ставок: кто сколотил состояние в азартном бизнесе Ростова
Узнать подробнее
Читайте также:
Инспектор ДПС из ростовского отделения оказался организатором азартных игр в АзовеКомпанию наказали в Таганроге за проведение азартных игрЖитель Новошахтинска пойдет под суд за организацию азартных игр
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аксай#Ростов#Азартные игры#Проверки#Программное обеспечение#Игорные клубы#Незаконная деятельность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика