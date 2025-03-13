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Posted 13 марта, 15:21

Published 13 марта, 15:21

Modified 13 марта, 15:23

Updated 13 марта, 15:23

В Ростове-на-Дону продолжается ямочный ремонт городских дорог

В Ростове-на-Дону продолжается ямочный ремонт городских дорог

13 марта 2025, 15:21
Фото: Управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Администрации г. Ростова-на-Дону.
Плановый дорожный ремонт в городе проводится круглый год.

С наступлением благоприятных погодных условий специалисты ростовской дорожной службы перешли с литого асфальта на асфальтобетонные смеси, сообщили в управлении по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Администрации г. Ростова-на-Дону.

Зимой и осенью из-за отрицательной температуры воздуха и частых осадков основание дорог переувлажнено. В связи с этим в холодный период для текущих ремонтных работ применяется литая асфальтобетонная смесь. Она сразу выкладывается на подготовленную поверхность, разравнивается механическим или ручным способом и затвердевает при охлаждении.

Фото: Управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Администрации г. Ростова-на-Дону
— Сейчас, с наступлением устойчивых положительных температур, применяются более эффективные технологии ремонта, традиционные горячие асфальтобетонные смеси, что позволяет увеличить суточную производительность и качество ремонта, — отметил заместитель главы Администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

С начала года ростовские дорожники провели ямочный ремонт на общей площади более 7,5 тысяч кв. метров. Из них около 6,2 тысяч. кв. метров было отремонтировано с помощью литой смеси.

Фото: Управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Администрации г. Ростова-на-Дону

Текущий, или так называемый ямочный ремонт, проводится круглый год и позволяет поддерживать дорожное полотно в удовлетворительном состоянии. Задействованы несколько подрядных организаций.

Глава города Александр Скрябин поручил привести в порядок транспортные магистрали в срок до 1 мая. На данный момент из 29 заключенных контрактов на ремонт в полном объеме уже выработано 12. После дорожники приступят к ремонту дорог районного значения.

Для оперативного устранения повреждений асфальта на улицах города с 7 марта в МКУ «ДИСОТИ» начала работать горячая линия. Сообщить о яме можно по телефону 8-991-084-35-38.

Фото: Управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Администрации г. Ростова-на-Дону

Ранее Rostovgazeta писала, что глава города Александр Скрябин выявил недостатки ремонта улично-дорожной сети в Октябрьском районе.

Александр Скрябин обратил внимание на плохое состояние дорожного полотна на кольцевой развязке на пересечении Малиновского и Таганрогской улиц. Он сообщил, что в последний раз дорогу ремонтировали 13 лет назад.

#Екатерина Кузьмина
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