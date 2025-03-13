В Ростове-на-Дону продолжается ямочный ремонт городских дорог

Зимой и осенью из-за отрицательной температуры воздуха и частых осадков основание дорог переувлажнено. В связи с этим в холодный период для текущих ремонтных работ применяется литая асфальтобетонная смесь. Она сразу выкладывается на подготовленную поверхность, разравнивается механическим или ручным способом и затвердевает при охлаждении.