Агата Кристи

Драка произошла в Ростове на концерте Самойлова к юбилею «Агаты Кристи»

В Ростове-на-Дону на концерте Глеба Самойлова, который выступил в честь юбилея «Агаты Кристи», произошла драка, пишет в Telegram 1Rnd.