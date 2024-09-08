Едкий дым от пожара в мебельных ангарах окутал Ростов-на-Дону

Жители Ростова жалуются на невыносимую вонь из-за полыхающих ангаров в мебельном цеху. Об этом горожане рассказали в комментариях к постам в telegram-каналах о ЧП.