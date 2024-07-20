Бережной Игорь Владимирович

Дата/Место рождения: 12 июля 1961, г. Новороссийск
Образование: Ростовское-на-Дону ордена «Знак Почета» мореходное училище им. Седова. Экономический факультет Ростовского Государственного Университета по специальности «Политическая экономия». Кандидат экономических наук.
Партия: "Единая Россия"
Президент Производственно-Экономической Ассоциации предприятий «АИКОМ». Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы четвертого, пятого и шестого созыва.
Работал мотористом в Азовском морском пароходстве
Мастер производственного обучения в ростовском СПТУ -7
Президент Производственно-Экономической Ассоциации предприятий «АИКОМ»
Депутат гордумы Ростова-на-Дону Игорь Владимирович Бережной предложил упорядочить и регламентировать работу мобильных кофеен, сообщает горадминистрация.
Депутат гордумы Ростова-на-Дону Игорь Бережной предложил упорядочить и регламентировать работу мобильных кофеен, сообщает горадминистрация.