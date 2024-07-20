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Бережной Игорь Владимирович

Бережной Игорь Владимирович

Дата/Место рождения: 12 июля 1961, г. Новороссийск

Образование: Ростовское-на-Дону ордена «Знак Почета» мореходное училище им. Седова. Экономический факультет Ростовского Государственного Университета по специальности «Политическая экономия». Кандидат экономических наук.

Партия: "Единая Россия"

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Резюме

Президент Производственно-Экономической Ассоциации предприятий «АИКОМ». Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы четвертого, пятого и шестого созыва.

Биография

1981 - 1983

Работал мотористом в Азовском морском пароходстве

1986 - 1989

Мастер производственного обучения в ростовском СПТУ -7

1991 - По настоящее время

Президент Производственно-Экономической Ассоциации предприятий «АИКОМ»

Медиапортрет

Медиапортрет

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Игорь Владимирович Бережной предложил упорядочить и регламентировать работу мобильных кофеен, сообщает горадминистрация.

Материалы СМИ

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Депутат гордумы Ростова-на-Дону Игорь Бережной предложил упорядочить и регламентировать работу мобильных кофеен, сообщает горадминистрация.

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