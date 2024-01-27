Бондарев Сергей Борисович

Выплаты шахтерам компании "Кингкоул" могут приостановиться из-за проверки прокуратуры в связи с жалобой горняков, предупредил заместитель губернатора Ростовской области по вопросам социального развития Сергей Бондарев. По словам вице-губернатора Сергея Бондарева, областные власти опровергают долг в 374 млн руб перед шахтерами.