Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 5 августа 1959, г.Новочеркасск
Образование: Окончил с красным дипломом Новочеркасское высшее военное училище связи
Заместитель Губернатора Ростовской области. Руководитель неоднозначного проекта по созданию "Казачьей партии".
Первый заместитель главы администрации Новочеркасска по социальным вопросам
Работа в аппарате полпреда Президента РФ в ЮФО: федеральный инспектор, а позже – главный федеральный инспектор по Ростовской области
Заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области
Выплаты шахтерам компании "Кингкоул" могут приостановиться из-за проверки прокуратуры в связи с жалобой горняков, предупредил заместитель губернатора Ростовской области по вопросам социального развития Сергей Бондарев. По словам вице-губернатора Сергея Бондарева, областные власти опровергают долг в 374 млн руб перед шахтерами.
В Ростовской области была создана комиссия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и снижению неформальной занятости, сообщил зам губернатора Бондарев Сергей Борисович.
Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Борисович Бондарев назвал существующую систему борьбы с ВИЧ не работающей.
Главу "Центра занятости" по Кировскому и Ленинскому районам Ростова-на-Дону Елену Гречко могли уволить за информацию об уровне серых зарплат в городе в коммерческих организациях в интервью RostovGazeta, сообщил замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев.
Власти Ростовской области опровергли общую сумму долга в 374 миллиона рублей перед горняками обанкротившегося предприятия ГК "Кингкоул", озвученную инициативной группой шахтеров, сообщил на пресс-конференции в пятницу замгубернатора региона Сергей Бондарев.
Рейтинг самых популярных авто среди членов правительства и заместителей губернатора Ростовской области возглавили Kia и Toyota, следует из опубликованного на сайте правительства отчетов чиновников о доходах за 2015-2016 года.
В Ростовской области была создана комиссия по обеспечению своевременной выплаты зарплаты и снижению неформальной занятости, сообщает в среду правительство региона.
Выплаты шахтерам компании "Кингкоул" могут приостановиться из-за проверки прокуратуры в связи с жалобой горняков, предупредил заместитель губернатора Ростовской области по вопросам социального развития Сергей Бондарев.
В Ростовской области увеличилась доля людей старше трудоспособного возраста, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев назвал существующую систему борьбы с ВИЧ не работающей, передает корреспондент RostovGazeta.