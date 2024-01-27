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Бондарев Сергей Борисович

Бондарев Сергей Борисович

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 5 августа 1959, г.Новочеркасск

Образование: Окончил с красным дипломом Новочеркасское высшее военное училище связи

Резюме

Заместитель Губернатора Ростовской области. Руководитель неоднозначного проекта по созданию "Казачьей партии".

Биография

2000 - 2006

Первый заместитель главы администрации Новочеркасска по социальным вопросам

2006 - 2010

Работа в аппарате полпреда Президента РФ в ЮФО: федеральный инспектор, а позже – главный федеральный инспектор по Ростовской области

2010 - 2017

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Выплаты шахтерам компании "Кингкоул" могут приостановиться из-за проверки прокуратуры в связи с жалобой горняков, предупредил заместитель губернатора Ростовской области по вопросам социального развития Сергей Бондарев. По словам вице-губернатора Сергея Бондарева, областные власти опровергают долг в 374 млн руб перед шахтерами.

В Ростовской области была создана комиссия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и снижению неформальной занятости, сообщил зам губернатора Бондарев Сергей Борисович.

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Борисович Бондарев назвал существующую систему борьбы с ВИЧ не работающей.

Материалы СМИ

Ростовскую чиновницу могли уволить после интервью RostovGazeta

Главу "Центра занятости" по Кировскому и Ленинскому районам Ростова-на-Дону Елену Гречко могли уволить за информацию об уровне серых зарплат в городе в коммерческих организациях в интервью RostovGazeta, сообщил замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

Власти опровергли долг в 374 млн руб перед шахтерами ГК "Кингкоул"

Власти Ростовской области опровергли общую сумму долга в 374 миллиона рублей перед горняками обанкротившегося предприятия ГК "Кингкоул", озвученную инициативной группой шахтеров, сообщил на пресс-конференции в пятницу замгубернатора региона Сергей Бондарев.

Рейтинг популярных авто чиновников Ростовской области возглавила Kia

Рейтинг самых популярных авто среди членов правительства и заместителей губернатора Ростовской области возглавили Kia и Toyota, следует из опубликованного на сайте правительства отчетов чиновников о доходах за 2015-2016 года.

В Ростовской области создали комиссию по контролю за выплатой зарплат

В Ростовской области была создана комиссия по обеспечению своевременной выплаты зарплаты и снижению неформальной занятости, сообщает в среду правительство региона.

Выплаты ростовским шахтерам "Кингкоул" могут приостановиться

Выплаты шахтерам компании "Кингкоул" могут приостановиться из-за проверки прокуратуры в связи с жалобой горняков, предупредил заместитель губернатора Ростовской области по вопросам социального развития Сергей Бондарев.

Резко выросла доля стариков среди жителей Ростовской области

В Ростовской области увеличилась доля людей старше трудоспособного возраста, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Система борьбы с ВИЧ в Ростовской области не работает – эксперт

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев назвал существующую систему борьбы с ВИЧ не работающей, передает корреспондент RostovGazeta.

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27 января, 20:30

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