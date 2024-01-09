Бытовое насилие

В Таганроге открыли Кризисный центр помощи женщинам-жертвам насилия

В Таганроге открыли центр помощи женщинам и их детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, об этом сообщили в пресс-службе Минтруда Ростовской области.