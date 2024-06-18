Чернышев Михаил Анатольевич

Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 6 марта 1950, г.Ростов-на-Дону
Образование: Закончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения
Семейное положение: В разводе
Партия: "Единая Россия"
Депутат Государственной Думы РФ. Бессменный мэр Ростова-на-Дону с 1990 по 2014 годы. Позже, работал заместителем Губернатора Ростовской области до 18.09.2016.
Замещал различные руководящие должности на партийной работе и государственной службе
Мэр города Ростова-на-Дону
Заместитель Губернатора Ростовской области
Депутат Государственной Думы РФ
Депутаты Ростовской области представили отчеты о своих доходах, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Государственной думы РФ. Так, исходя из размещенных данных, больше всех своих коллег в регионе заработал депутат Михаил Анатольевич Чернышев, который ранее занимал пост замглавы области. Доход Михаила Чернышева за 2016 год составил 13,7 миллиона рублей.
В Ростове-на-Дону было выставлено на торги имущество предпринимателя Ольги Чернышевой, которая является дочерью бывшего градоначальника южной столицы Чернышева Михаила Анатольевича, следует из объявления, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
В Ростове-на-Дону было выставлено на торги имущество предпринимателя Ольги Чернышевой, которая является дочерью бывшего градоначальника южной столицы Михаила Чернышева, следует из объявления, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
На Дону огласили результаты праймериз на выборы в Госдуму, эта информация появилась на сайте партии "Единая Россия".
Четыре политические партии в Государственной думе седьмого созыва представят 13 депутатов Ростовской области, сообщили в донской ЦИК.
Народные избранники Ростовской области представили отчеты о своих доходах, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Государственной думы РФ.