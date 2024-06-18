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Чернышев Михаил Анатольевич

Чернышев Михаил Анатольевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 6 марта 1950, г.Ростов-на-Дону

Образование: Закончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения

Семейное положение: В разводе

Партия: "Единая Россия"

Социальные сети

Резюме

Депутат Государственной Думы РФ. Бессменный мэр Ростова-на-Дону с 1990 по 2014 годы. Позже, работал заместителем Губернатора Ростовской области до 18.09.2016.

Биография

1980 - 1992

Замещал различные руководящие должности на партийной работе и государственной службе

1993 - 2014

Мэр города Ростова-на-Дону

2014 - 2016

Заместитель Губернатора Ростовской области

2016 - По настоящее время

Депутат Государственной Думы РФ

Медиапортрет

Медиапортрет

Депутаты Ростовской области представили отчеты о своих доходах, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Государственной думы РФ. Так, исходя из размещенных данных, больше всех своих коллег в регионе заработал депутат Михаил Анатольевич Чернышев, который ранее занимал пост замглавы области. Доход Михаила Чернышева за 2016 год составил 13,7 миллиона рублей.

В Ростове-на-Дону было выставлено на торги имущество предпринимателя Ольги Чернышевой, которая является дочерью бывшего градоначальника южной столицы Чернышева Михаила Анатольевича, следует из объявления, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

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