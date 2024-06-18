Чернышев Михаил Анатольевич

Депутаты Ростовской области представили отчеты о своих доходах, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Государственной думы РФ. Так, исходя из размещенных данных, больше всех своих коллег в регионе заработал депутат Михаил Анатольевич Чернышев, который ранее занимал пост замглавы области. Доход Михаила Чернышева за 2016 год составил 13,7 миллиона рублей.