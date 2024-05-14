Ростовчан обяжут сдавать тест ДНК с 15 мая

ДНК — генетическую информацию о себе с 15 мая 2024 года придется сдавать тем ростовчанам, у которых пропал родственник, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.