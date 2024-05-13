Ростовчан обяжут сдавать тест ДНК с 15 мая

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Юрист разъясняет, что раньше геномной регистрации подлежали пропавшие люди или найденные умершие. Информацию о них заносили в специальную базу. Она помогала находить родственников.
С 15 мая 2024 года ситуация изменится. Тем, кто обратится с заявлением о пропаже родственника, потребуется обязательно пройти геномную регистрацию.
«Эта информация будет храниться до тех пор, пока пропавшего человека не найдут», — отмечает Антон Габович.
Эксперт разъясняет, что вероятнее всего сдавать ДНК придется близким родственникам пропавшего — родителям, детям, родным братьям и сестрам.
«Данное нововведение предполагает, что находить пропавших людей теперь будут с большей долей вероятности», — резюмирует спикер.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как в Ростовской области пропал молодой человек.