rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Юрист Габович рассказал, кому из ростовчан придется пройти геномную регистрацию

Ростовчан обяжут сдавать тест ДНК с 15 мая

13 мая 2024, 12:12
Фото: Unsplash
Юрист Габович рассказал, кому из ростовчан придется пройти геномную регистрацию

Родственников пропавших без вести ростовчан заставят сдавать тест ДНК

ДНК — генетическую информацию о себе с 15 мая 2024 года придется сдавать тем ростовчанам, у которых пропал родственник, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Юрист разъясняет, что раньше геномной регистрации подлежали пропавшие люди или найденные умершие. Информацию о них заносили в специальную базу. Она помогала находить родственников.

С 15 мая 2024 года ситуация изменится. Тем, кто обратится с заявлением о пропаже родственника, потребуется обязательно пройти геномную регистрацию.

«Эта информация будет храниться до тех пор, пока пропавшего человека не найдут», — отмечает Антон Габович.
Куда уходят дети: в Ростове восемь лет не могут найти исчезнувшую Сашу
Узнать подробнее

Эксперт разъясняет, что вероятнее всего сдавать ДНК придется близким родственникам пропавшего — родителям, детям, родным братьям и сестрам.

«Данное нововведение предполагает, что находить пропавших людей теперь будут с большей долей вероятности», — резюмирует спикер.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как в Ростовской области пропал молодой человек.

«В речке не нашли, в морге нету»: в Ростовской области пропал молодой человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Донской бизнесмен пообещал 1 млн рублей за розыск его пропавшего сынаЖитель Ростова пропал на байдарке во время турпоходаОколо 200 км территории проверили в поисках пропавшей ростовской спортсменки
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Пропавшие люди#Геномная регистрация#Пропажа родственника#ДНК#База данных#Нововведение
Подпишитесь
В Ростовской области взрыв разнес дом, а дроны стали кошмаром для мигрантов-нелегалов
Сегодня, 15:33
Саперы собирают металлические осколки в Ростовской области после звуков взрывов
Сегодня, 15:26
Редкое природное явление увидели в небе жители Ростовской области
Сегодня, 15:10
Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды
Сегодня, 14:00
Чиновник из Волгодонска скрывал вид на жительство в Германии
Сегодня, 13:15
"