Донской бизнесмен пообещал 1 млн рублей за розыск его пропавшего сына

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
По информации издания, предприниматель приехал в Волгоград на поиски сына и готов заплатить 200 тысяч рублей тем, кто найдет тело. Говорится, что он переведет 1 миллион рублей, если сына найдут живым.
Издание уточнило, что бизнесмен в Таганроге занимается производством мясных деликатесов. Сейчас он лично участвует в поисках пропавшего сына.
Напомним, что житель Волгограда организовал турпоход на байдарке. В состав вошли жители донской столицы и Нижнего Новгорода. Однако они пропали и начался их розыск.
Позже появилась информация, что обнаружили тела знакомых ростовчанина. О нем пока никакой информации нет.