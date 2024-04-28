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Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Донской бизнесмен пообещал 1 млн рублей за розыск его пропавшего сына

Донской бизнесмен пообещал 1 млн рублей за розыск его пропавшего сына

28 апреля 2024, 17:19
Фото: Изображение Midjourney
Бизнесмен из Ростовской области готов заплатить один миллион рублей тому, кто сможет разыскать его пропавшего сына, пишет издание V102.ru.

По информации издания, предприниматель приехал в Волгоград на поиски сына и готов заплатить 200 тысяч рублей тем, кто найдет тело. Говорится, что он переведет 1 миллион рублей, если сына найдут живым.

Издание уточнило, что бизнесмен в Таганроге занимается производством мясных деликатесов. Сейчас он лично участвует в поисках пропавшего сына.

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Напомним, что житель Волгограда организовал турпоход на байдарке. В состав вошли жители донской столицы и Нижнего Новгорода. Однако они пропали и начался их розыск.

Позже появилась информация, что обнаружили тела знакомых ростовчанина. О нем пока никакой информации нет.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бизнесмен#Розыск
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