Житель Ростова пропал на байдарке во время турпохода

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Группа под руководством жителя Волгограда отправилась в турпоход на байдарке по ерику «Грязный» и пропала. В состав вошли жители Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.
Когда это стало известно, то начались обширные поисковые операции, включая использование малой авиации.
Издание пишет, что во время розыска нашли тела жителей Волгограда и Нижнего Новгорода. Поиски ростовчанина в данный момент продолжаются.
Почему байдарка могла опрокинуться, а мужчины не смогли доплыть до берега, неизвестно. Согласно предварительным данным, на погибших не было спасательных жилетов.
Ранее жительницу Ростова спасатели нашли в открытом море на сапборде.