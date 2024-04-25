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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Авиация не может разыскать пропавшего на байдарке ростовчанина

Житель Ростова пропал на байдарке во время турпохода

25 апреля 2024, 13:04
Фото: Pxhere
Авиация не может разыскать пропавшего на байдарке ростовчанина
В Волгоградской области продолжается розыск пропавшего байдарочника из Ростова-на-Дону, сообщает издание «Новости Волгограда».

Группа под руководством жителя Волгограда отправилась в турпоход на байдарке по ерику «Грязный» и пропала. В состав вошли жители Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

Когда это стало известно, то начались обширные поисковые операции, включая использование малой авиации.

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Издание пишет, что во время розыска нашли тела жителей Волгограда и Нижнего Новгорода. Поиски ростовчанина в данный момент продолжаются.

Почему байдарка могла опрокинуться, а мужчины не смогли доплыть до берега, неизвестно. Согласно предварительным данным, на погибших не было спасательных жилетов.

Ранее жительницу Ростова спасатели нашли в открытом море на сапборде.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Розыск#Авиация#Поисковая операция#Байдарка
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