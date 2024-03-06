Гражданин Украины

Бойца ВСУ осудили на 20 лет в Ростове-на-Дону за попытку убить пленного штыком

В Ростове-на-Дону огласили приговор гражданину Украины Дмитрию Евгану, который пытался убить пленного, сообщили в региональной прокуратуре.