Икры много, а рыбы — мало: ученые усомнились в урожае донской селедки

В Ростовской области низкие попуски воды из Цимлянского водохранилища не дадут получить высокий урожай икры сельди, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ ВНИРО.