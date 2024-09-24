Митрополит Меркурий призвал ростовчан не сходить с ума из-за потери крестика

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий поделился, как быть, если потерял крестик. Об этом архиерей РПЦ рассказал в программе «Сугубо личное».