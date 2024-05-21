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Коробка Вячеслав Леонидович

Коробка Вячеслав Леонидович

Вид деятельности: Общество

Дата/Место рождения: 8 апреля 1966, г. Аксай Ростовской области

Образование: Ростовский ордена Дружбы народов медицинский институт. Доктор медицинских наук

Социальные сети

Резюме

Главный врач Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница» (ГБУ РО «РОКБ»). Главный трансплантолог Ростовской области

Биография

1989 - 2005

Работа в Ростовском НИИ онкологии

2005 - 2015

Заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии Ростовской областной клинической больницы № 1.

2015 - По настоящее время

Главный врач Ростовской областной клинической больницы № 1.

Медиапортрет

Медиапортрет

Самым высокооплачиваемым главным врачом в Ростовской области по итогам 2017 года оказался глава "Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Леонидович Коробка, говорится в документах, опубликованных на сайте регионального Минздрава.

Материалы СМИ

Стало известно, у кого из ростовских главврачей самая высокая зарплата

Самым высокооплачиваемым главным врачом в Ростовской области оказался глава "Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка, говорится в документах, опубликованных на сайте регионального Минздрава.

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21 мая
Минздрав назвал зарплаты главных врачей в больницах Ростовской области
Минздрав Ростовской области опубликовал сведения о средней заработной плате главных врачей подведомственных ему медицинских учреждений. Самую высокую зарплату среди коллег получала главврач Стоматологической поликлиники № 4 в Ростове Светлана Монько — 246 тысяч рублей.
21 мая, 09:25

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