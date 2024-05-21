Коробка Вячеслав Леонидович

Вид деятельности: Общество
Дата/Место рождения: 8 апреля 1966, г. Аксай Ростовской области
Образование: Ростовский ордена Дружбы народов медицинский институт. Доктор медицинских наук
Главный врач Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница» (ГБУ РО «РОКБ»). Главный трансплантолог Ростовской области
Работа в Ростовском НИИ онкологии
Заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии Ростовской областной клинической больницы № 1.
Главный врач Ростовской областной клинической больницы № 1.
Самым высокооплачиваемым главным врачом в Ростовской области по итогам 2017 года оказался глава "Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Леонидович Коробка, говорится в документах, опубликованных на сайте регионального Минздрава.
Самым высокооплачиваемым главным врачом в Ростовской области оказался глава "Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка, говорится в документах, опубликованных на сайте регионального Минздрава.