Киркоров уехал в ДНР после скандала с «голой вечеринкой»

Артист Филипп Киркоров, который стал участником скандала с «голой вечеринкой», побывал в ДНР, о визите сообщила в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.