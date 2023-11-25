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Нападение с ножом

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Ноябрь 2023
В Батайске беременная женщина ударила мужа в живот ножом за предложение сделать аборт
25 ноября 2023, 13:53
Июнь 2023
Появились первые кадры с места резни возле ТЦ «Талер» в Ростове-на-Дону
В Интернете опубликовали видео с улицы, где 16-летний парень ударил человека ножом в Ростове-на-Дону, ролик появился в соцсети «ВКонтакте».
29 июня 2023, 06:06

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