Нападение с ножом

Появились первые кадры с места резни возле ТЦ «Талер» в Ростове-на-Дону

В Интернете опубликовали видео с улицы, где 16-летний парень ударил человека ножом в Ростове-на-Дону, ролик появился в соцсети «ВКонтакте».