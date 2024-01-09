rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Огнетушитель

Выбрать дату
Январь
Два человека погибли в Ростовской области из-за курения
В Ростовской области за последние сутки погибли два человека из-за пожаров после курения, сообщили в региональном УМЧС.
9 января, 08:20
Июль 2023
Магазин «Мир индейки» загорелся у Центрального рынка в Ростове-на-Дону 18 июля
В Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка загорелся мясной магазин, сообщили местные жители в соцсетях.
18 июля 2023, 11:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика