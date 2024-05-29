Опыт проверки

Депутат сообщила, что в одной из школ Ростова пытались обыскать девочек перед ОГЭ

Ростовский депутат Наталья Оськина рассказала RostovGazeta, почему охрана в школах Ростова не имеет права раздевать старшеклассниц в поисках шпаргалок.