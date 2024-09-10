Жители Ростова наловили рыбы и узнали, что она стоит больше 7 миллионов рублей

В Ростовской области браконьеры выловили рыбы на 7,5 миллиона рублей, сообщает «Блокнот Ростов-на-Дону» со ссылкой на региональное УФСБ.