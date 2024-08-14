Щаблыкин Максим Иванович

В результате переоценки кадастровой стоимости, которая проводилась в Ростовской области в 2016 году впервые с 2012 года, некоторые объекты недвижимости магическим образом подорожали в десятки раз, а значит увеличилась и сумма налога. Как заявил депутат Госдумы России Максим Щаблыкин, в отдельных случаях цена недвижимости в Ростовской области после последней переоценки выросла в 30 раз.