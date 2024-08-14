Щаблыкин Максим Иванович

Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 13 июля 1970, г. Ростов-на-Дону
Образование: Закончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения
Партия: "Единая Россия"
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Работа в научной и производственной сфере на различных должностях
Директор ООО ПКФ «Донметалл-2000», г. Ростов-на-Дону
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области
Депутат Государственной Думы ФС РФ
По итогам выборов в Государственную думу РФ в Новошахтинске Ростовской области проголосовали более 39 тысяч человек или больше половины избирателей. Наибольшее число голосов по одномандатному избирательному округу по городу Новошахтинску набрал депутат донского Заксобрания Максим Иванович Щаблыкин. За его кандидатуру проголосовали 29,5 тысячи избирателей, или 75,84%.
В Госдуме предложили создать рабочую группу, которая будет заниматься проблемами обанкротившихся шахт в Ростовской области, сообщили в приемной депутата ГД в регионе Максима Щаблыкина.
Отправить своего сына в армию готов депутат Госдумы от Ростовской области Максим Иванович Щаблыкин. "Я служил в армии, пойдут служить и мои сыновья, потому что армия – одна из главных составляющих патриотического воспитания и становления мужчины как гражданина России", - подчеркнул народный избранник.
В результате переоценки кадастровой стоимости, которая проводилась в Ростовской области в 2016 году впервые с 2012 года, некоторые объекты недвижимости магическим образом подорожали в десятки раз, а значит увеличилась и сумма налога. Как заявил депутат Госдумы России Максим Щаблыкин, в отдельных случаях цена недвижимости в Ростовской области после последней переоценки выросла в 30 раз.
В результате переоценки кадастровой стоимости, которая проводилась в Ростовской области в 2016 году впервые с 2012 года, некоторые объекты недвижимости магическим образом подорожали в десятки раз, а значит увеличилась и сумма налога.
По итогам выборов в Государственную думу РФ в городе Новошахтинске Ростовской области проголосовали более 39 тысяч человек или больше половины избирателей, сообщает горадминистрация.
В Госдуме предложили создать рабочую группу, которая будет заниматься проблемами обанкротившихся шахт в Ростовской области, сообщили в приемной депутата ГД в регионе Максима Щаблыкина.
В преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля с 1922 года, ростовские депутаты, эксперты и руководители предприятий рассказали о своем опыте службы в армии.