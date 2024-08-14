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Активы жены ростовского экс-депутата на 93 млн рублей выставили на торги

Активы жены ростовского экс-депутата на 93 млн рублей выставили на торги

14 августа 2024, 07:43
Фото: komitet3-1.km.duma.gov.ru
Активы жены ростовского экс-депутата на 93 млн рублей выставили на торги
Конкурсный управляющий выставил на торги активы ООО «ПКФ „Донметалл 2000“», сообщает портал «Федресурс».

Учредителем ООО «ПКФ „Донметалл 2000“» значится Людмила Щаблыкина — супруга экс-депутата Госдумы от Ростовской области Максима Щаблыкина. Он входил в думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Сейчас активы ООО «ПКФ „Донметалл 2000“» выставлены на торги конкурсным управляющим. Открытый аукцион пройдёт 11 сентября 2024 года.

Сообщается, что к Щаблыкиной выставлено право требования в более чем 25 миллионов рублей. Также в числе лотов право требования к ООО «Трейдмаксер», ООО «Торговый Донметалл», общая сумма выставленного имущества — почти 94 миллиона рублей.

В Ростовской области распродадут имущество супруги экс-депутата Госдумы Щаблыкина
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Пару лет назад в Ростовской области распродавали другое имущество супруги экс-депутата Госдумы Щаблыкина. Речь шла об активах предприятия «Титан» в Гуково.

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