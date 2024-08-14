Активы жены ростовского экс-депутата на 93 млн рублей выставили на торги

Сообщается, что к Щаблыкиной выставлено право требования в более чем 25 миллионов рублей. Также в числе лотов право требования к ООО «Трейдмаксер», ООО «Торговый Донметалл», общая сумма выставленного имущества — почти 94 миллиона рублей.