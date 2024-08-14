Активы жены ростовского экс-депутата на 93 млн рублей выставили на торги

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Учредителем ООО «ПКФ „Донметалл 2000“» значится Людмила Щаблыкина — супруга экс-депутата Госдумы от Ростовской области Максима Щаблыкина. Он входил в думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Сейчас активы ООО «ПКФ „Донметалл 2000“» выставлены на торги конкурсным управляющим. Открытый аукцион пройдёт 11 сентября 2024 года.
Сообщается, что к Щаблыкиной выставлено право требования в более чем 25 миллионов рублей. Также в числе лотов право требования к ООО «Трейдмаксер», ООО «Торговый Донметалл», общая сумма выставленного имущества — почти 94 миллиона рублей.
Пару лет назад в Ростовской области распродавали другое имущество супруги экс-депутата Госдумы Щаблыкина. Речь шла об активах предприятия «Титан» в Гуково.