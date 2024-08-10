Школа дзюдо

Умер легендарный основатель школы дзюдо и самбо в Ростове Ашот Бзезян

Ушел из жизни уроженец Ростовской области Ашот Бзезян, который основал школу дзюдо и самбо в донской столице, рассказали RostovGazeta его ученики. Ему было 87 лет.