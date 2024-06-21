rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Шлык Сергей Владимирович

Шлык Сергей Владимирович

Вид деятельности: Общество

Дата/Место рождения: 1966, г. Ростов-на-Дону

Образование: Лечебно-профилактический факультет Ростовского ордена Дружбы народов медицинского института. Юридический факультет Северо-Кавказской академии государственной службы.

Социальные сети

Резюме

Ректор ФГБОУ ВО Ростовского Государственного Медицинского Университета Минздрава России

Биография

1989 - 2008

Ординатор, аспирант, ассистент, доцент, профессор кафедры внутренних болезней № 1

2001 - 2012

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области

2008 - По настоящее время

Заведующий кафедрой терапии ФПК и ППС РостГМУ.

2009 - 2012

Главный кардиолог Ростовской области

2014 - По настоящее время

Ректор РостГМУ.

2014 - По настоящее время

Главный кардиолог ЮФО

Медиапортрет

Медиапортрет

До конца 2016 года 107 молодых врачей, успешно окончивших Ростовский государственный медицинский университет (ректор Шлык Сергей Владимирович), придут работать в городские поликлиники, сообщает администрация донской столицы. “В Ростове-на-Дону выработали программу помощи в трудоустройстве молодым медицинским специалистам. В муниципальных больницах не хватает врачей узкого профиля, а высококвалифицированные выпускники РостГМУ пока еще не имеют большого опыта, но хотят его получить”, - говорится в сообщении.

В Ростове-на-Дону студенты из различных государств отметили межнациональный Новый год, информирует мэрия. Уточняется, что к празднованию присоединились представители волонтерского корпуса города. Мероприятие состоялось на территории РостГМУ.

Материалы СМИ

Более 100 новых врачей начнут работать в больницах Ростова до конца года

До конца текущего года 107 молодых врачей, успешно окончивших Ростовский медицинский университет, придут работать в городские поликлиники, сообщает администрация донской столицы.

В Ростове отметили межнациональный Новый год

В Ростове-на-Дону студенты из различных государств отметили межнациональный Новый год, информирует мэрия.

Выбрать дату
21 июня
Сергей Шлык покинул пост ректора РостГМУ. Кто занял его место?
Ростовский медуниверситет возглавит Олеся Старжинская, соответствующий приказ подписал глава Минздрава России Сергей Мурашко.
21 июня, 09:26

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика