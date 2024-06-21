До конца 2016 года 107 молодых врачей, успешно окончивших Ростовский государственный медицинский университет (ректор Шлык Сергей Владимирович), придут работать в городские поликлиники, сообщает администрация донской столицы. “В Ростове-на-Дону выработали программу помощи в трудоустройстве молодым медицинским специалистам. В муниципальных больницах не хватает врачей узкого профиля, а высококвалифицированные выпускники РостГМУ пока еще не имеют большого опыта, но хотят его получить”, - говорится в сообщении.