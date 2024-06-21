Вид деятельности: Общество
Дата/Место рождения: 1966, г. Ростов-на-Дону
Образование: Лечебно-профилактический факультет Ростовского ордена Дружбы народов медицинского института. Юридический факультет Северо-Кавказской академии государственной службы.
Ректор ФГБОУ ВО Ростовского Государственного Медицинского Университета Минздрава России
Ординатор, аспирант, ассистент, доцент, профессор кафедры внутренних болезней № 1
Заместитель министра здравоохранения Ростовской области
Заведующий кафедрой терапии ФПК и ППС РостГМУ.
Главный кардиолог Ростовской области
Ректор РостГМУ.
Главный кардиолог ЮФО
До конца 2016 года 107 молодых врачей, успешно окончивших Ростовский государственный медицинский университет (ректор Шлык Сергей Владимирович), придут работать в городские поликлиники, сообщает администрация донской столицы. “В Ростове-на-Дону выработали программу помощи в трудоустройстве молодым медицинским специалистам. В муниципальных больницах не хватает врачей узкого профиля, а высококвалифицированные выпускники РостГМУ пока еще не имеют большого опыта, но хотят его получить”, - говорится в сообщении.
В Ростове-на-Дону студенты из различных государств отметили межнациональный Новый год, информирует мэрия. Уточняется, что к празднованию присоединились представители волонтерского корпуса города. Мероприятие состоялось на территории РостГМУ.
До конца текущего года 107 молодых врачей, успешно окончивших Ростовский медицинский университет, придут работать в городские поликлиники, сообщает администрация донской столицы.
В Ростове-на-Дону студенты из различных государств отметили межнациональный Новый год, информирует мэрия.