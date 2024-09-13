Смертельные травмы

Водителя кроссовера раздавило в ДТП с фурой на трассе М-4 в Ростовской области

В жуткой аварии с фурой на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области насмерть разбился 34-летний мужчина, сообщает региональное УГИБДД.