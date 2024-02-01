«Зачем он это делает»: музыкант 50 Cent не понял смысла в трюке ростовского каскадера

Американский артист 50 Cent прокомментировал трюк, который выполнил каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев, говорится в соцсетях музканта.