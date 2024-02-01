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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

«Зачем он это делает»: музыкант 50 Cent не понял смысла в трюке ростовского каскадера

«Зачем он это делает»: музыкант 50 Cent не понял смысла в трюке ростовского каскадера

1 февраля 2024, 12:23
Фото: Keith HInkle/cc by 2.0/flickr.com
«Зачем он это делает»: музыкант 50 Cent не понял смысла в трюке ростовского каскадера

музыкант 50 Cent не понял смысла в трюке ростовского каскадера

Американский артист 50 Cent прокомментировал трюк, который выполнил каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев, говорится в соцсетях музканта.

Напомним, что ростовчанин купил себе Rolls-Royce и решил выполнить на нем свой 99-й трюк. Он проехал на крыше автомобиля и подпрыгнул, когда она проезжала под истребителем. В это время над ними пролетел другой самолет.

Каскадер хотел приземлиться обратно на крышу машины, но сорвался и упал на землю.

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Каскадер хотел приземлиться обратно на крышу машины, но сорвался и упал на землю.

Теперь это видео опубликовал у себя 50 Cent и поинтересовался, что заставляет людей делать подобное. У самого артиста более 30 миллионов подписчиков.

Пользователи оставили свыше восьми тысяч комментариев, в основном это были россияне. Они писали артисту о том, все произошло в Ростове и просили его отметить Чеботарева.

Ранее на Евгения Чеботарева завели административное дело из-за прыжка с крыши здания на автомобиле «Нива». Машина должна была перелететь на соседнее строение, но упала вниз.

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#Общество#Россия#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Самолет#Автомобиль#50 Cent#Трюк
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