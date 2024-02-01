«Зачем он это делает»: музыкант 50 Cent не понял смысла в трюке ростовского каскадера

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Напомним, что ростовчанин купил себе Rolls-Royce и решил выполнить на нем свой 99-й трюк. Он проехал на крыше автомобиля и подпрыгнул, когда она проезжала под истребителем. В это время над ними пролетел другой самолет.
Каскадер хотел приземлиться обратно на крышу машины, но сорвался и упал на землю.
Теперь это видео опубликовал у себя 50 Cent и поинтересовался, что заставляет людей делать подобное. У самого артиста более 30 миллионов подписчиков.
Пользователи оставили свыше восьми тысяч комментариев, в основном это были россияне. Они писали артисту о том, все произошло в Ростове и просили его отметить Чеботарева.
Ранее на Евгения Чеботарева завели административное дело из-за прыжка с крыши здания на автомобиле «Нива». Машина должна была перелететь на соседнее строение, но упала вниз.